В Greenpeace спрогнозировали, что Польше хватит газа до декабря

Юзефяк отметил, что в правительстве заявляют, что газа хватит на всю зиму. По его словам, организация проанализировала рынок газа Европы, Польши, контракты страны и заполненность хранилищ.



Эксперт добавил, что если нефтегазовый концерн Польши не заключит новые контракты, то нехватку газа нужно будет закупать на бирже. Это приведет к дополнительному удорожанию газа в стране, пояснил он.



