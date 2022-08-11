В Greenpeace спрогнозировали, что Польше хватит газа до декабря

Польше хватит газа до декабря текущего года, после чего страна столкнется с дефицитом в 40%. Такой прогноз дал представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк, передает РИА Новости.

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Юзефяк отметил, что в правительстве заявляют, что газа хватит на всю зиму. По его словам, организация проанализировала рынок газа Европы, Польши, контракты страны и заполненность хранилищ.

Эксперт добавил, что если нефтегазовый концерн Польши не заключит новые контракты, то нехватку газа нужно будет закупать на бирже. Это приведет к дополнительному удорожанию газа в стране, пояснил он.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Польша
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