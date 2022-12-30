В Госдуму внесут законопроект о расширении прокурорских полномочий

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, член фракции КПРФ Юрий Синельщиков рассказал в эфире НСН, что в начале 2023 года намерен внести в Госдуму законопроект о расширении полномочий прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

«У прокурора в 2007 году отняли все права. В результате сейчас у нас творится беспредел на предварительном следствии. Следователи творят что хотят, прокуроры добраться до них не могут, потому что имеют доступ к делу, когда по сути расследование завершено, и оно подлежит направлению в суд. Считаю, что этот закон очень важен для нашего общества. Прокурору должны вернуть все те полномочия, которые у него были до 2007 года. Ведь прокурор, даже являясь надзорным органом уголовного преследования, даже не имеет права возбудить уголовное дело. Это просто смех!» - считает парламентарий.

Проект уже дважды вносили на рассмотрение нижней палаты, однако, по словам Синельщикова, его «торпедировали» представители «Единой России».

«”Единая Россия” не поддержала [законопроект], потому что силовики не поддерживают. МВД, ФСБ и СК категорически против того, чтобы в дела вмешивался прокурор, чтобы повольготнее себя чувствовать. А прокурор, конечно, допекает и с арестами, и со сроками расследования. Прокурор ставит барьеры, преграды. А теперь мы видим, что произвола все больше и больше и жалоб все больше от года к году. У нас до суда много безобразий происходит. Надо, чтобы прокурорская власть была реальной, как во всех странах мира», - считает автор инициативы.

Законопроект планируется внести в Госдуму в январе-феврале 2023 года.

