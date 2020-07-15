В Госдуму внесли законопроект о санкциях за отчуждение территории
Законопроекты об ответственности за призывы к отчуждению части территорий РФ и попытки их отчуждения поступили в среду, 15 июля, в Госдуму, передаёт RT.
Предполагается, что за попытки отчуждения будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, за призывы к этому — штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о приравнивании к экстремизму попыток отчуждения части территорий РФ и призывов к этому. Запрет на отчуждение прописан в новой редакции российской Конституции.
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