В Госдуму внесли законопроект о санкциях за отчуждение территории

Законопроекты об ответственности за призывы к отчуждению части территорий РФ и попытки их отчуждения поступили в среду, 15 июля, в Госдуму, передаёт RT.

В законе о запрете призывов к отчуждению территорий нашли лазейку

Предполагается, что за попытки отчуждения будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, за призывы к этому — штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о приравнивании к экстремизму попыток отчуждения части территорий РФ и призывов к этому. Запрет на отчуждение прописан в новой редакции российской Конституции.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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