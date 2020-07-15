В Госдуму внесли законопроект о санкциях за отчуждение территории

Предполагается, что за попытки отчуждения будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, за призывы к этому — штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о приравнивании к экстремизму попыток отчуждения части территорий РФ и призывов к этому. Запрет на отчуждение прописан в новой редакции российской Конституции.

