В Госдуму внесен законопроект о должности зампреда Совбеза РФ

Согласно пояснительной записке, должность будет находится в числе постоянных членов Совбеза РФ, а назначение на эту должность будет производить глава государства. Также отмечается, что полномочия зампреда также определяет президент.

В законопроекте также прописана обязанность зампреда Совета безопасности, которая заключается в контроле возникновения личных интересов при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, Путин предложил Дмитрию Медведеву должность зампреда Совбеза после того, как он и все члены правительства ушли в отставку.

