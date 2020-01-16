В Госдуму внесен законопроект о должности зампреда Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий создание должности зампредседателя Совета Безопасности РФ. Об этом сообщает Интерфакс.
Согласно пояснительной записке, должность будет находится в числе постоянных членов Совбеза РФ, а назначение на эту должность будет производить глава государства. Также отмечается, что полномочия зампреда также определяет президент.
В законопроекте также прописана обязанность зампреда Совета безопасности, которая заключается в контроле возникновения личных интересов при исполнении служебных обязанностей.
Напомним, Путин предложил Дмитрию Медведеву должность зампреда Совбеза после того, как он и все члены правительства ушли в отставку.
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