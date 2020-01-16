Кудрина не пригласили в новое правительство РФ

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин признался, что ему не предлагали должность в новом составе кабинета министров. Он отметил, что считает незавершённой свою деятельность в Палате, обязательства по которой перед главой государства взял только полтора года назад.

По словам Кудрина, предложения по стратегическому развитию страны, сформулированные СП, вошли в перечень поручений президента Владимира Путина. Глава Палаты подчеркнул, что он вполне доволен такой моделью работы, передаёт ТАСС.

При этом Кудрин завил, что не ожидает существенного обновления состава правительства. Эти слова идут в разрез с заявлением нового премьер-министра Михаила Мишустина, который анонсировал серьёзные кадровые изменения.

Глава Счётной палаты также констатировал эффективность работы Мишустина. По словам Кудрина, он выполнил все задачи, которые на него возлагались, в том числе, в должности руководителя Федеральной налоговой службы.

