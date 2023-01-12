В Госдуме заявили об отсутствии необходимости военных сборов для всей молодежи

Кроме того, он отметил, что при увеличении призывного возраста не планируется увеличивать численность призывников. На срочную службу будут призывать, как и раньше, порядка 200 тысяч человек, указал Картаполов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО, поэтому необходимо начать проводить военные сборы, при этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей.

