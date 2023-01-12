В Госдуме заявили об отсутствии необходимости военных сборов для всей молодежи

Необходимость отправлять всю молодежь в России на военные сборы отсутствует, система мобилизационного резерва, созданная в стране, полностью отвечает угрозам и вызовам, которые стоят перед Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

Мобрезерва мало? Россиян до 30 лет начнут призывать в армию уже весной

Кроме того, он отметил, что при увеличении призывного возраста не планируется увеличивать численность призывников. На срочную службу будут призывать, как и раньше, порядка 200 тысяч человек, указал Картаполов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО, поэтому необходимо начать проводить военные сборы, при этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссияВооруженные Силы РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры