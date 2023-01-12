В Госдуме заявили об отсутствии необходимости военных сборов для всей молодежи
Необходимость отправлять всю молодежь в России на военные сборы отсутствует, система мобилизационного резерва, созданная в стране, полностью отвечает угрозам и вызовам, которые стоят перед Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.
Кроме того, он отметил, что при увеличении призывного возраста не планируется увеличивать численность призывников. На срочную службу будут призывать, как и раньше, порядка 200 тысяч человек, указал Картаполов.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО, поэтому необходимо начать проводить военные сборы, при этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости военных сборов для всей молодежи
- СМИ: Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
- Командир полка имени Кадырова опроверг информацию о сдаче в плен в зоне СВО
- В Конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами у Байдена
- Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после потери Соледара
- Юристы Байдена обнаружили секретные документы в гараже его дома
- Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России
- Войска ВСУ лишились порядка 200 бойцов в ходе контратаки на Соледар
- «Газпром» обеспечил газификацию 2023 года договорами на 177 млрд руб.
- СМИ: в Подмосковье двое контрактников сбежали из воинских частей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru