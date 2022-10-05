В Госдуме заявили о слабой разведке в РФ
Депутат Госдумы и военачальник Андрей Картаполов заявил, что в ведении военной операции главной проблемой является слабая разведка. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Картаполова, операция показала необходимость совершенствования средств разведки. Как считает политик, важно, чтобы средства помогали «вскрывать объекты противника на всю глубину».
Также по мнению военачальника сегодня есть много вопросов к командованию ВКС РФ, а также к Главному управлению генерального штаба ВС РФ.
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