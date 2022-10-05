В Госдуме заявили о слабой разведке в РФ

По словам Картаполова, операция показала необходимость совершенствования средств разведки. Как считает политик, важно, чтобы средства помогали «вскрывать объекты противника на всю глубину».

Также по мнению военачальника сегодня есть много вопросов к командованию ВКС РФ, а также к Главному управлению генерального штаба ВС РФ.

