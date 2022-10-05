В Госдуме заявили о слабой разведке в РФ

Депутат Госдумы и военачальник Андрей Картаполов заявил, что в ведении военной операции главной проблемой является слабая разведка. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам Картаполова, операция показала необходимость совершенствования средств разведки. Как считает политик, важно, чтобы средства помогали «вскрывать объекты противника на всю глубину».

Также по мнению военачальника сегодня есть много вопросов к командованию ВКС РФ, а также к Главному управлению генерального штаба ВС РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РазведкаГосдума
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