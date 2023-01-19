Ранее российских чиновников не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году. Об этом сообщил ее председатель Кристоф Хойсген в интервью агентству Reuters. По его словам, страна, «поправшая международное право», не заслуживает приглашения на конференцию. В прошлом году он заявлял, что хотел бы видеть на форуме представителей российской оппозиции.

Чепа заявил, что мировая безопасность невозможна без учета интересов России.

«Коллективный Запад проигнорировал наши заявления о гарантиях безопасности, касающихся не только России, но и Европы, и мира в целом, в 2021 году, хотя мы просили дать письменный ответ. В том числе и это привело к сегодняшнему конфликту. Россия, со слов НАТО, является для Североатлантического альянса главной угрозой, мы для них объект, на который направлены и огромные средства, и огромные политические усилия. Поэтому говорить о чьих-то интересах, игнорируя российские, нельзя. Запад предпринимает тщетные попытки сохранить однополярный мир и гарантирует безопасность только тем государствам, которые живут по его правилам. Такие позиции очень опасны для мирового сообщества в целом, они будут приводить к конфликтам и в дальнейшем», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что страны Запада попали в затруднительное положение, решив начать конфликт с Россией на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

