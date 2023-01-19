«Очень опасно!» В Госдуме отреагировали на отсутствие приглашения на Мюнхенскую конференцию
Одной из причин нынешнего конфликта стало игнорирование Западом заявлений России о гарантиях безопасности, сказал НСН Алексей Чепа.
Запад пытается сохранить однополярный мир и гарантирует безопасность лишь странам, живущим на его условиях. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее российских чиновников не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году. Об этом сообщил ее председатель Кристоф Хойсген в интервью агентству Reuters. По его словам, страна, «поправшая международное право», не заслуживает приглашения на конференцию. В прошлом году он заявлял, что хотел бы видеть на форуме представителей российской оппозиции.
Чепа заявил, что мировая безопасность невозможна без учета интересов России.
«Коллективный Запад проигнорировал наши заявления о гарантиях безопасности, касающихся не только России, но и Европы, и мира в целом, в 2021 году, хотя мы просили дать письменный ответ. В том числе и это привело к сегодняшнему конфликту. Россия, со слов НАТО, является для Североатлантического альянса главной угрозой, мы для них объект, на который направлены и огромные средства, и огромные политические усилия. Поэтому говорить о чьих-то интересах, игнорируя российские, нельзя. Запад предпринимает тщетные попытки сохранить однополярный мир и гарантирует безопасность только тем государствам, которые живут по его правилам. Такие позиции очень опасны для мирового сообщества в целом, они будут приводить к конфликтам и в дальнейшем», — сказал депутат.
Ранее сообщалось, что страны Запада попали в затруднительное положение, решив начать конфликт с Россией на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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