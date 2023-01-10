СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за конфликта с Россией
Страны Запада попали в затруднительное положение, решив начать конфликт с Россией на Украине. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Al Mayadeen.
По мнению обозревателя СМИ Халида аль-Бухали, западные страны не придали должного внимания фатальным для себя последствиям, прежде всего, почти окончательному исчерпанию запасов оружия. Рецессия, по мнению Халида аль-Бухали, отправила экономику стран Запада в ряд кризисов, всю европейскую территорию сотрясают акции протеста, направленные против роста цен и уменьшения покупательской способности.
Евросоюз и США, отметил автор материала, растратили мировое влияние и добились расширения антироссийского союза за границы традиционных альянсов. Разрыв связей с Россией стал причиной разлада внутри коллективного Запада. Что же касается российских властей, подчеркнул Халид аль-Бухали, они сумели объединить народ, усилить тыл и укрепить позиции российской армии на присоединенных территориях.
Обозреватель полагает, что вооруженного столкновения можно было бы не допустить в том случае, если бы политики стран Запада не оставили без внимания предложения Москвы по гарантиям безопасности. Он также отметил, что самоуверенность и высокомерие Запада спровоцировали эскалацию конфликта.
Халид аль-Бухали обратился к США и Евросоюзу с призывом смириться с безнадежностью конфликта на Украине, а также признать рождение нового многополярного мира и окончание американского господства на мировой арене.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что девятый пакет санкций в отношении Москвы, как и предыдущие восемь, принесет Евросоюзу новые экономические проблемы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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