Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет
Сохранение военного нейтралитета крайне важно для Сербии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент республики Александр Вучич.
По итогам встречи с главкомом Объединенных сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем он также указал, что параллельно Белград сохранит сотрудничество с Североатлантическим альянсом в рамках программы «Партнёрство ради мира».
«С полным уважением к интересам Сербии и проводимой нами политике», - отметил Вучич.
Политик также добавил, что важным является сохранение мира и стабильности в Косове и Метохии.
Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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