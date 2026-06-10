Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет

По итогам встречи с главкомом Объединенных сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем он также указал, что параллельно Белград сохранит сотрудничество с Североатлантическим альянсом в рамках программы «Партнёрство ради мира».

«С полным уважением к интересам Сербии и проводимой нами политике», - отметил Вучич.

Политик также добавил, что важным является сохранение мира и стабильности в Косове и Метохии.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».