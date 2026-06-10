Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет

Сохранение военного нейтралитета крайне важно для Сербии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент республики Александр Вучич.

Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок

По итогам встречи с главкомом Объединенных сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем он также указал, что параллельно Белград сохранит сотрудничество с Североатлантическим альянсом в рамках программы «Партнёрство ради мира».

«С полным уважением к интересам Сербии и проводимой нами политике», - отметил Вучич.

Политик также добавил, что важным является сохранение мира и стабильности в Косове и Метохии.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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