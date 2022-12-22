В Госдуме заявили, что СССР нужно было сохранить
СССР нужно было сохранить, Советский Союз был формой существования России как общей родины всех родившихся там людей. Об этом заявил первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов.
Как отметил Никонов, распад СССР «не был неизбежен», а стал итогом «действий и бездействия» руководителей страны. Кроме того, парламентарий указал, что название Советского Союза не должно влиять на восприятие сути государства – это была Россия.
«Союз нужно было сохранить. Он был формой существования России и нашей общей Родиной», — цитирует депутата РИА Новости.
Никонов поделился мнением, что сейчас «реставрировать» СССР невозможно ни под каким названием, поскольку было сделано слишком многое, а ход истории изменить нельзя.
Ранее экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков заявил, что Советский Союз возможно воссоздать, используя принципы функционирования Евросоюза, напоминает Ura.ru. При этом экс-глава Совмина подчеркнул, что возрождать СССР образца 1922 года не стоит, так как государство — это «живой» и развивающийся организм, пишет «Свободная пресса».
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