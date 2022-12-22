В Госдуме заявили, что СССР нужно было сохранить

Как отметил Никонов, распад СССР «не был неизбежен», а стал итогом «действий и бездействия» руководителей страны. Кроме того, парламентарий указал, что название Советского Союза не должно влиять на восприятие сути государства – это была Россия.

«Союз нужно было сохранить. Он был формой существования России и нашей общей Родиной», — цитирует депутата РИА Новости.

Никонов поделился мнением, что сейчас «реставрировать» СССР невозможно ни под каким названием, поскольку было сделано слишком многое, а ход истории изменить нельзя.

Ранее экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков заявил, что Советский Союз возможно воссоздать, используя принципы функционирования Евросоюза, напоминает Ura.ru. При этом экс-глава Совмина подчеркнул, что возрождать СССР образца 1922 года не стоит, так как государство — это «живой» и развивающийся организм, пишет «Свободная пресса».

