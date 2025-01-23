В Госдуме заявили, что слова Трампа о Второй мировой войне оскорбляют память о победе
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла США одержать победу во Второй мировой войне оскорбляют память о победе, заметил депутат Госдумы, доктор исторических наук Вячеслав Никонов.
«Это кощунство подкреплено незнанием истории, наших потерь в Великой Отечественной. Пусть после этого попробует о чем-то договориться с Путиным», – пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил Никонов, Трамп также начал диалог с Россией, угрожая новыми санкциями, что недопустимо.
Ранее лидер США в своей социальной сети Truth Social, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, призвал не забывать, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне». Он также добавил, что оказывает услугу России, «чья экономика терпит крах», предлагая заключить мирное соглашение по украинскому вопросу, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru