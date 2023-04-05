В Госдуме заявили, что Россия готова рассмотреть просьбу Трампа о политическом убежище
Депутат Госдумы Мария Бутина заявила о готовности России рассмотреть просьбу бывшего президента США Дональда Трампа о политическом убежище, если он подаст соответствующее заявление.
«Если Трамп попросит политическое убежище, то Россия рассмотрит это заявление, безусловно», - передает ее слова URA.RU.
Перспектив у дела против экс-президента США Дональда Трампа, возбужденного прокуратурой в Нью-Йорке, нет. Об этом ранее заявил сам бывший глава государства в ходе выступления перед сторонниками во Флориде. Экс-президент назвал процесс «преследованием». Накануне суд Манхэттена предъявил политику обвинения по 34 пунктам, касающимся подлога деловых документов и преступного сговора. Трамп считает себя невиновным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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