В Госдуме заявили, что Россия готова рассмотреть просьбу Трампа о политическом убежище

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила о готовности России рассмотреть просьбу бывшего президента США Дональда Трампа о политическом убежище, если он подаст соответствующее заявление.

«Если Трамп попросит политическое убежище, то Россия рассмотрит это заявление, безусловно», - передает ее слова URA.RU.

Захарова предложила новый термин после ареста Трампа

Перспектив у дела против экс-президента США Дональда Трампа, возбужденного прокуратурой в Нью-Йорке, нет. Об этом ранее заявил сам бывший глава государства в ходе выступления перед сторонниками во Флориде. Экс-президент назвал процесс «преследованием». Накануне суд Манхэттена предъявил политику обвинения по 34 пунктам, касающимся подлога деловых документов и преступного сговора. Трамп считает себя невиновным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Уголовное ДелоГосдумаТрамп

Горячие новости

Все новости

партнеры