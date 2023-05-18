В Конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ

Сенаторы от Республиканский партии США внесли на рассмотрение Конгресса законопроект о выходе из Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает РИА Новости.

МИД: Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ

Отмечается, что документ также предусматривает укрепление стратегических ядерных сил США.

В конце апреля представитель Минэнерго США Джилл Хруби призвала Россию вернуться к исполнению ДСНВ. Она выразила надежду, что Вашингтон вместе с Москвой разработают новое соглашение.

О приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля объявил президент Владимир Путин.

Для восстановления договора необходимо, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат напомнил, что ДСНВ не ликвидирован, а приостановлен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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