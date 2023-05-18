В Конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
Сенаторы от Республиканский партии США внесли на рассмотрение Конгресса законопроект о выходе из Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает РИА Новости.
Отмечается, что документ также предусматривает укрепление стратегических ядерных сил США.
В конце апреля представитель Минэнерго США Джилл Хруби призвала Россию вернуться к исполнению ДСНВ. Она выразила надежду, что Вашингтон вместе с Москвой разработают новое соглашение.
О приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля объявил президент Владимир Путин.
Для восстановления договора необходимо, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат напомнил, что ДСНВ не ликвидирован, а приостановлен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru