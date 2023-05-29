В Госдуме заявили, что никакого украинского языка быть не должно

«Это принципиальная фракционная позиция. <…> Не должно быть ни государства этого, ни языка. <…> Никакого украинского языка быть не должно <…>, это язык врага, нельзя его ни всячески изучать, ни респектовать, его не должно быть в принципе, ни вывесок на этом чудовищном языке», – отметил депутат.

Некоторые участники конференции не разделили взгляды Диденко и пытались высказаться против, однако депутат их прервал, заявив о неубедительности их доводов. Также политик подчеркнул, что останется при своем мнении.

Ранее Диденко заявил в беседе с НСН, что учителя, которые имеют позицию, идущую в разрез интересам государства, могут сменить профессию и заняться политической деятельностью, передает «Радиоточка НСН».

