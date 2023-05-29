В Госдуме заявили, что никакого украинского языка быть не должно
«Никакого украинского языка быть не должно», заявил в ходе конференции по вопросу гармонизации нормативно-правовой базы в соответствие с законодательством РФ, в ней участвуют представители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей глава комитета Госдумы по региональной политике, депутат от фракции ЛДПР Алексей Диденко.
«Это принципиальная фракционная позиция. <…> Не должно быть ни государства этого, ни языка. <…> Никакого украинского языка быть не должно <…>, это язык врага, нельзя его ни всячески изучать, ни респектовать, его не должно быть в принципе, ни вывесок на этом чудовищном языке», – отметил депутат.
Некоторые участники конференции не разделили взгляды Диденко и пытались высказаться против, однако депутат их прервал, заявив о неубедительности их доводов. Также политик подчеркнул, что останется при своем мнении.
Ранее Диденко заявил в беседе с НСН, что учителя, которые имеют позицию, идущую в разрез интересам государства, могут сменить профессию и заняться политической деятельностью, передает «Радиоточка НСН».
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