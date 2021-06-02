В Госдуме захотели прекратить работу иноагентов на время выборов
Депутат Госдумы России Евгений Федоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным иноагентами, проводить социологические опросы во время выборов, сообщила RT со ссылкой на письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова.
Федоров посчитал, что иноагенты могут проводить социологические исследования во время избирательных кампаний, а затем манипулировать их данными. Депутат заявил, что так иноагенты могут поддерживать различные партии.
Федоров подчеркнул, что во время выборов иноагенты пытались дестабилизировать ситуацию в стране и намеренно занижали рейтинг действующего президента. В качестве примера депутат привел недавние выборы президента Белоруссии 2020 года, пишут «Известия».
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