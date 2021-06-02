В Госдуме захотели прекратить работу иноагентов на время выборов

Депутат Госдумы России Евгений Федоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным иноагентами, проводить социологические опросы во время выборов, сообщила RT со ссылкой на письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова.

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Федоров посчитал, что иноагенты могут проводить социологические исследования во время избирательных кампаний, а затем манипулировать их данными. Депутат заявил, что так иноагенты могут поддерживать различные партии.

Федоров подчеркнул, что во время выборов иноагенты пытались дестабилизировать ситуацию в стране и намеренно занижали рейтинг действующего президента. В качестве примера депутат привел недавние выборы президента Белоруссии 2020 года, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияЗапретИноагентыГосдума
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