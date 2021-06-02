В Госдуме захотели прекратить работу иноагентов на время выборов

Федоров посчитал, что иноагенты могут проводить социологические исследования во время избирательных кампаний, а затем манипулировать их данными. Депутат заявил, что так иноагенты могут поддерживать различные партии.

Федоров подчеркнул, что во время выборов иноагенты пытались дестабилизировать ситуацию в стране и намеренно занижали рейтинг действующего президента. В качестве примера депутат привел недавние выборы президента Белоруссии 2020 года, пишут «Известия».

