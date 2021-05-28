В «Википедии» опасаются признания в России иноагентом

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа ру", представляющей интересы "Википедии" в России, Станислав Козловский заявил в Госдуме об опасениях в связи с «законом о приземлении».

Ранее Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому крупные иностранные IT-компании будут обязаны создавать свои представительства в России.

«Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она автоматом становится иностранным агентом, на нее накладываются все эти санкции против иностранных агентов", - сказал Козловский в пятницу на расширенном заседании этого думского комитета.

При этом он отметил, что российская «Википедия» существует на пожертвования пользователей и является некоммерческой организацией.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал предварительный список интернет-ресурсов, попадающих под действие данного закона.

«Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры/почт.сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также Wikipedia.org», - приводит список Хинштейна Газета.ру.

