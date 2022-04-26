В Госдуме выборы губернаторов сравнили с «чёрными 90-ми»

По его мнению, подобная процедура, в связи с применением технологий «чёрных 90-х», носит скандальный характер.

Парламентарий считает, выборы губернаторов слишком усложнились и утратили свой конституционно-правовой смысл, так как многие кандидаты назначаются главой государства, и не все проходят муниципальный фильтр, где и должны быть сосредоточены электоральные процедурыю

«Губернаторский уровень — это уровень, на котором лиц наделяют полномочиями и никаких выборов здесь быть не должно», — подчеркнул Диденко.

Ранее источники РБК заявили, что прямые губернаторские выборы могут быть отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания, сообщает RT.

