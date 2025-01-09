В Госдуме сравнили Армению с осликом, который тянется за морковкой на удочке

«Ереван в Евросоюзе никому не нужен, а все эти обещания используются лишь как морковка, подвешенная на удочке перед осликом, чтобы заманить Армению туда, где ее, скорее всего, ждет гибель», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Журавлев, то, что власти Армении одобрили законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз, еще ничего не значит. По словам депутата, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что если Армения решила идти по пути евроинтеграции, то ее необходимо исключить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и лишить тех преимуществ, которые она имеет благодаря объединению.

