В Госдуме сравнили Армению с осликом, который тянется за морковкой на удочке
В Евросоюзе Армению может ждать только гибель, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что географически страна не имеет отношения ни к Европе, ни к Северной Атлантике. Потому действия руководства Армении сегодня можно сравнить с желанием натянуть сову на глобус.
«Ереван в Евросоюзе никому не нужен, а все эти обещания используются лишь как морковка, подвешенная на удочке перед осликом, чтобы заманить Армению туда, где ее, скорее всего, ждет гибель», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил Журавлев, то, что власти Армении одобрили законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз, еще ничего не значит. По словам депутата, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.
Ранее председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что если Армения решила идти по пути евроинтеграции, то ее необходимо исключить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и лишить тех преимуществ, которые она имеет благодаря объединению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru