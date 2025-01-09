В Кремле заявили, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС

Вступление Армении в Евросоюз – ее суверенное право, однако одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и быть членом ЕС невозможно, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал тот факт, что правительство Армении 9 января поддержало законопроект о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу.