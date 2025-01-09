В Кремле заявили, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС

Вступление Армении в Евросоюз – ее суверенное право, однако одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и быть членом ЕС невозможно, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал тот факт, что правительство Армении 9 января поддержало законопроект о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу.

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«Что значит это членство (Армении) в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, - это невозможно», - отметил Песков.

При этом он заявил, что вступление Армении в ЕС - ее суверенное право, однако «членство в ЕАЭС выгодно».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян обменялись колкостями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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