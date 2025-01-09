В Кремле заявили, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС
Вступление Армении в Евросоюз – ее суверенное право, однако одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и быть членом ЕС невозможно, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал тот факт, что правительство Армении 9 января поддержало законопроект о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу.
«Что значит это членство (Армении) в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, - это невозможно», - отметил Песков.
При этом он заявил, что вступление Армении в ЕС - ее суверенное право, однако «членство в ЕАЭС выгодно».
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян обменялись колкостями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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