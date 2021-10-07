В Госдуме сообщили, что Терешкова может возглавить комиссию по этике
Думскую комиссию поэтике может возглавить Валентина Терешкова. Об этом телеканалу «Россия-24» рассказал врио замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, который выдвигается от партии на пост руководителя фракции.
По его словам, комиссия по этике необходима, в прошлом созыве такая комиссия была сформирована как внутрипартийная, которую и возглавляла Терешкова.
Васильев отметил, что теперь ей предложили возглавить комиссию думскую.
Ранее депутат Госдумы Анна Кузнецова, которая покинула пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы.
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