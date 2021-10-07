Кузнецова подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы
Депутат Госдумы Анна Кузнецова, которая покинула пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы. Она отметила, что этот вопрос обсуждался на заседании бюро высшего совета и генсовета «Единой России». Как пишет РИА Новости, он будет решаться официально на первом пленарном заседании Госдумы, которое назначено на 12 октября.
Напомним, 1 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы VIII созыва, отмечает RT.
Защита прав детей в семье и от травли должны стать первоочередными направлениями деятельности нового Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. Их обозначила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в комментарии Заслуженный адвокат, председатель общественной организации «За права женщин России» Людмила Айвар, чья кандидатура предложена президенту на пост детского омбудсмена.
«Прежде всего, защита детей от семейного насилия. Защита прав в социальной сфере. Ещё одна важная тема – детски буллинг, который приводит к многочисленным психическим и психологическим проблемам у несовершеннолетних, а иногда и к суицидам», - подчеркнула Айвар.
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