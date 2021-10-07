Кузнецова подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы

Депутат Госдумы Анна Кузнецова, которая покинула пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы. Она отметила, что этот вопрос обсуждался на заседании бюро высшего совета и генсовета «Единой России». Как пишет РИА Новости, он будет решаться официально на первом пленарном заседании Госдумы, которое назначено на 12 октября.

Напомним, 1 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы VIII созыва, отмечает RT.