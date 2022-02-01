Джонсон: Вторжение РФ на Украину стало бы поражением для Путина

По мнению Джонсона, нарушение Россией украинской границы может стать политической, гуманитарной и военной катастрофой не только для РФ, но и для мира.

Британский премьер также сделал анонс санкций в отношении РФ. Он отметил, что они будут активированы, как только российский солдат переступит границу с Украиной.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

