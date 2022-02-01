Джонсон: Вторжение РФ на Украину стало бы поражением для Путина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России на Украину стало бы поражением для президента Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению Джонсона, нарушение Россией украинской границы может стать политической, гуманитарной и военной катастрофой не только для РФ, но и для мира.
Британский премьер также сделал анонс санкций в отношении РФ. Он отметил, что они будут активированы, как только российский солдат переступит границу с Украиной.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru