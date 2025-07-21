Собянин рассказал о городской поддержке производств инновационной продукции

Москва помогает городским компаниям в расширении и модернизации производств инновационной продукции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, бизнес может воспользоваться в том числе грантами на покупку оборудования и патентование изобретений или полезных моделей в России и за границей, компенсацией затрат на пилотное тестирование разработок. Через платформу i.moscow столица поддержала уже почти 9,8 тысячи компаний на сумму более 20,5 млрд рублей.

Так, средства получил аналитический центр, специализирующийся на анализе питьевой, природной сточной и технологической воды, почвы, грунтов, проб воздуха. Технологии помогают проводить длительные экспедиционные исследования по оценке состава компонентов природной среды. Кроме того, получили поддержку создатели домашних и промышленных систем накопления электроэнергии. Также Москва поддержала конструкторов светодиодного освещения и оптики, создающих полностью отечественную светотехнику для российского автопрома.

