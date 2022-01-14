В Госдуме рассказали об уникальном оружии России

Россия обладает таким оружием, которого нет ни в одной стране мира. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

«Проекция силы»: готовы ли США и НАТО идти на уступки России

При этом он подчеркнул, что наша страна не используется это в качестве преимущества в диалоге с НАТО.

Ранее депутат призвал американских конгрессменов соблюдать договоренности президентов России и США, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеСШАРоссияВячеслав ВолодинГосдума
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