В Госдуме рассказали об уникальном оружии России
14 января 202210:11
Россия обладает таким оружием, которого нет ни в одной стране мира. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что наша страна не используется это в качестве преимущества в диалоге с НАТО.
Ранее депутат призвал американских конгрессменов соблюдать договоренности президентов России и США, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru