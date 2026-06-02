В Госдуме раскрыли назначение конфискованных Финляндией 4 млн евро

Финляндия могла присвоить конфискованные у РФ четыре миллиона евро, изначально предназначенные для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Депутат пояснила, что речь идет о программе приграничного сотрудничества, которая реализовывалась на условиях софинансирования обеих стран. По ее словам, после разрыва связей Москва самостоятельно завершила часть экологических и культурных инициатив за счет собственного бюджета.