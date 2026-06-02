В Госдуме раскрыли назначение конфискованных Финляндией 4 млн евро

Финляндия могла присвоить конфискованные у РФ четыре миллиона евро, изначально предназначенные для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Депутат пояснила, что речь идет о программе приграничного сотрудничества, которая реализовывалась на условиях софинансирования обеих стран. По ее словам, после разрыва связей Москва самостоятельно завершила часть экологических и культурных инициатив за счет собственного бюджета.

В рамках указанного фонда существовала отдельная программа помощи детям-инвалидам, куда российская сторона уже перевела свою долю взносов. При этом Хельсинки отказались выделять свою часть финансирования, что вызвало вопросы у парламентария относительно дальнейшей судьбы этих накоплений.

Журова выразила надежду, что арестованные российские четыре миллиона евро не имели гуманитарного назначения, и потребовала прояснить ситуацию.

Она усомнилась в этичности действий финских властей, которые могли забрать деньги, изначально предназначенные для уязвимой категории граждан, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

