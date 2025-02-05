Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции Израиля против «Хезболлы»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом подарил ему пейджер в память об операции Израиля против ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

В ответ Трамп заявил, что это была грандиозная операция.

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Также канцелярия отметила, что встреча Нетаньяху и Трампа длилась пять часов.

«Визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху к президенту США Дональду Трампу в Белый дом длился пять часов и начался с того, что Трамп лично встретил премьера у фасада Белого дома…. премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер», - сказано в сообщении.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация пейджеров, рации и другой техники «Хезболла». По официальным данным, погибли 32 человека, еще более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал частью полномасштабной военной операции Израиля против «Хезболлы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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