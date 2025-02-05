Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции Израиля против «Хезболлы»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом подарил ему пейджер в память об операции Израиля против ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

В ответ Трамп заявил, что это была грандиозная операция.