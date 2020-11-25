В Госдуме прокомментировали возможные санкции США против России

Американские власти с помощью введения связанных с Китаем санкций против России пытаются приостановить сотрудничество государств в сфере стратегических вооружений. Об этом агентству РИА Новости заявила член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина.

Ранее стало известно о возможном включении 28 российских гражданских и оборонно-промышленных предприятий в новые американские санкционные списки по Китаю.

По мнению Паниной, Россия «существенно продвинулась» в укреплении оборонного потенциала, и США с помощью ограничений пытаются найти уязвимые точки страны, а также «слабые места» Китая.

Депутат считает, что американские власти стремятся помешать сотрудничеству российского ВПК и сферы гражданского авиастроения с другими государствами. По мнению парламентария, в отношении Китая США реализуют другую стратегию, стараясь отрезать производство от российских технологий, необходимых для развития КНР в военной сфере.

Елена Панина отмечает, что новые американские санкции направлены на то, чтобы нанести удар не только по Китаю и России, но также по странам, с ними сотрудничающим. Депутат считает, что такое давление со стороны США заставит государства найти «достойный ответ» и использовать собственные технологические решения.

