В Госдуме прокомментировали включение движения «Голос» в новый список иноагентов
Включение российского движения «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, было ожидаемым, сообщил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
По его словам, заработал подготовленный закон, «который обязывает такие вот незарегистрированные организации, получающие иностранное финансирование, отчитываться о поступающих из-за рубежа средствах и их расходовании», – говорится в Telegram-канале Комиссии Госдумы.
Напомним, 19 августа общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» попало в новый список незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.
«Голос» стал первой организацией в новом реестре министерства юстиции.
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