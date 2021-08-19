В Госдуме прокомментировали включение движения «Голос» в новый список иноагентов

Включение российского движения «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, было ожидаемым, сообщил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Движение «Голос» попало в новый реестр организаций-иноагентов Минюста РФ

По его словам, заработал подготовленный закон, «который обязывает такие вот незарегистрированные организации, получающие иностранное финансирование, отчитываться о поступающих из-за рубежа средствах и их расходовании», – говорится в Telegram-канале Комиссии Госдумы.

Напомним, 19 августа общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» попало в новый список незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«Голос» стал первой организацией в новом реестре министерства юстиции.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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