В Госдуме прокомментировали включение движения «Голос» в новый список иноагентов

По его словам, заработал подготовленный закон, «который обязывает такие вот незарегистрированные организации, получающие иностранное финансирование, отчитываться о поступающих из-за рубежа средствах и их расходовании», – говорится в Telegram-канале Комиссии Госдумы.

Напомним, 19 августа общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» попало в новый список незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«Голос» стал первой организацией в новом реестре министерства юстиции.

