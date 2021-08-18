Движение «Голос» попало в новый реестр организаций-иноагентов Минюста РФ
Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» попало в новый список незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Голос» стал первой организацией в новом реестре министерства юстиции. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц рассказал агентству, что движение не намерено прекращать работу по защите избирательных прав граждан, несмотря на законодательные ограничения.
Мельконьянц назвал решение Минюста РФ «атакой на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами». Он напомнил, что право за наблюдением за избирательным процессом признает Конституционный суд России и оно является гарантией признания итогов голосования.
Платформа посвящена независимому наблюдению за выборами. "Голос" занимается обучением наблюдателей, консультирует избирателей. Члены организации следят за избирательной системой, проводят долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.
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