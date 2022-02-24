В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
Стала известна реакция на введение Европейским союзом санкций против России, сообщает RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева.
«Кто мог подумать, что мы можем поставить знак равенства между жизнями, уже потерянными в Донецке и Луганске, и какими-то туристическими поездками в Европу? Вот вам ответ, как я лично отношусь к этим санкциям», — отметил депутат.
По его словам, коллективная Европа несёт «ответственность за жертвы, которые понесли ДНР и ЛНР своим потаканием киевскому режиму».
Парламентарий подчеркнул важность гарантий безопасности, которые предлагает Россия.
Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении, заявил бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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