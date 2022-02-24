В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России

Стала известна реакция на введение Европейским союзом санкций против России, сообщает RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева.

ЕС ввел санкции против Зюганова, Шойгу и Соловьева

«Кто мог подумать, что мы можем поставить знак равенства между жизнями, уже потерянными в Донецке и Луганске, и какими-то туристическими поездками в Европу? Вот вам ответ, как я лично отношусь к этим санкциям», — отметил депутат.

По его словам, коллективная Европа несёт «ответственность за жертвы, которые понесли ДНР и ЛНР своим потаканием киевскому режиму».

Парламентарий подчеркнул важность гарантий безопасности, которые предлагает Россия.

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении, заявил бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: rbc.ru
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры