«Кто мог подумать, что мы можем поставить знак равенства между жизнями, уже потерянными в Донецке и Луганске, и какими-то туристическими поездками в Европу? Вот вам ответ, как я лично отношусь к этим санкциям», — отметил депутат.

По его словам, коллективная Европа несёт «ответственность за жертвы, которые понесли ДНР и ЛНР своим потаканием киевскому режиму».

Парламентарий подчеркнул важность гарантий безопасности, которые предлагает Россия.

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении, заявил бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

