В Госдуме прокомментировали решение Британии усилиться в Черном море

Решение Великобритании усилить свое присутствие в Черном и Балтийском морях свидетельствуют о начале неоколониальной политики и экспансии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета по международным делам Госдумы Елену Панину.

В понедельник было опубликован разработанный в Минобороны страны план по модернизации вооруженных сил Великобритании. По мнению Паниной, после выхода из состава Евросоюза внешняя политика королевства стала более агрессивной.

Панина расценила поведение британского руководство как попытку возродить "имперскую военную мощь" в тех зонах, которые исторически интересовали Великобританию, а также в новых регионах. При этом, по словам Паниной, крупное падение ВВП страны, произошедшее в этом году, не позволяет ее руководству вести такую политику.

Также в этом документе Великобритания объявила Россию острой внешней угрозой "искусным игроком" на мировой политической арене.

