В Госдуме призвали женщин рожать детей, «пока рожалка работает»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал о своем отношении к абортам, сообщает Ura.ru.

Парламентарий призвал женщин рожать детей, пока «рожалка» работает. «В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», – указал депутат.

Он отметил, что необходимо «прививать духовные скрепы» детям с детского сада, поскольку они являются «завтрашним народом».

Ранее в РПЦ призвали раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

