В Госдуме призвали женщин рожать детей, «пока рожалка работает»
18 ноября 202400:37
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал о своем отношении к абортам, сообщает Ura.ru.
Парламентарий призвал женщин рожать детей, пока «рожалка» работает. «В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», – указал депутат.
Он отметил, что необходимо «прививать духовные скрепы» детям с детского сада, поскольку они являются «завтрашним народом».
Ранее в РПЦ призвали раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru