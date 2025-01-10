В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву из США

По словам парламентария, среди кадров из горящего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Воробьёва. «Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах», — заявил депутат. Толмачев отметил, что новейшие, современные российские киностудии расцветают, а индустрия снова набирает обороты.

Воробьев ранее заявил, что эвакуировался со своей собакой из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. Он разместился в отеле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

