В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву из США
Депутат Госдумы Александр Толмачев призвал российского исполнителя и актера Алексея Воробьева вернуться из США в Москву, сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, среди кадров из горящего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Воробьёва. «Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах», — заявил депутат. Толмачев отметил, что новейшие, современные российские киностудии расцветают, а индустрия снова набирает обороты.
Воробьев ранее заявил, что эвакуировался со своей собакой из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. Он разместился в отеле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru