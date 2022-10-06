Депутат ГД призвал наращивать армию на фоне заявлений Польши о ядерном оружии

России необходимо наращивать мощь вооруженных сил на случай эскалации противостояния с НАТО, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.

Ранее президент Польши Анжей Дуда интервью Gazeta Polska заявил, что Польша хочет присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО — Nuclear Sharing, в настоящий момент ведутся переговоры с руководством США.

«За этими словами стоит многое. Такие постоянные заявления сильно осложняют жизнь на Земле. Конфликты в таком случае перестают быть локальными и становятся мировыми. Бездумное поведение многих политиков ставит под угрозу жизнь, существование на планете», -отметил Чепа.

По его словам, подобная риторика создает опасность эскалации противостояния Росси и НАТО, на этом фоне необходимо укреплять армию, качественно ее улучшать.