Депутат ГД призвал наращивать армию на фоне заявлений Польши о ядерном оружии

Алексей Чепа отметил, что стремление Польши присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО создает опасность эскалации противостояния России и Запада. 

России необходимо наращивать мощь вооруженных сил на случай эскалации противостояния с НАТО, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.

Ранее президент Польши Анжей Дуда интервью Gazeta Polska заявил, что Польша хочет присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО — Nuclear Sharing, в настоящий момент ведутся переговоры с руководством США.

«За этими словами стоит многое. Такие постоянные заявления сильно осложняют жизнь на Земле. Конфликты в таком случае перестают быть локальными и становятся мировыми. Бездумное поведение многих политиков ставит под угрозу жизнь, существование на планете», -отметил Чепа.

По его словам, подобная риторика создает опасность эскалации противостояния Росси и НАТО, на этом фоне необходимо укреплять армию, качественно ее улучшать.

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«Я думаю, что в любом случае это серьезная угроза для НАТО. В сегодняшней ситуации дополнительная эскалация – это величайшая глупость. Военные должны хорошо это понимать, но как поведут себя политики, я не знаю. Это гонка вооружений. Нам надо укреплять армию, наращивать мощь вооруженных сил, больше ничего не остается. Наращивать не только количество людей, а качественно улучшать, люди – это локальный конфликт, а это уже другое», - заключил собеседник НСН.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти Соединенных Штатов в случае с Украиной «испытывают Россию на прочность» и подталкивают ситуацию к столкновению ядерных держав, открыто наращивая поставки Киеву смертоносных вооружений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ПольшаЯдерное ОружиеАрмияГосдума
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