Он считает, что дипломату не следовало пропускать школьные уроки истории об отношениях Советской России с мировыми державами после революции 1917 года. Парламентарий отметил, что Крым признают, а антироссийские санкции снимут.

Ранее Каллас заявила, что Европейский союз никогда не признает Крым российским.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН Каю Каллас. Он назвал главу евродипломатии русофобкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

