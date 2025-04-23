В Госдуме призвали Каллас учить историю после её слов о Крыме
Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас учить историю, сообщает РИА Новости.
Он считает, что дипломату не следовало пропускать школьные уроки истории об отношениях Советской России с мировыми державами после революции 1917 года. Парламентарий отметил, что Крым признают, а антироссийские санкции снимут.
Ранее Каллас заявила, что Европейский союз никогда не признает Крым российским.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН Каю Каллас. Он назвал главу евродипломатии русофобкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru