В Госдуме призвали Каллас учить историю после её слов о Крыме

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас учить историю, сообщает РИА Новости.

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Он считает, что дипломату не следовало пропускать школьные уроки истории об отношениях Советской России с мировыми державами после революции 1917 года. Парламентарий отметил, что Крым признают, а антироссийские санкции снимут.

Ранее Каллас заявила, что Европейский союз никогда не признает Крым российским.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН Каю Каллас. Он назвал главу евродипломатии русофобкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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