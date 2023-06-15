Fox News сопроводил эфир с Байденом фразой «воображаемый диктатор»

Американская администрация обратила внимание на подпись «воображаемый диктатор», которой телеканал Fox News сопроводил трансляцию выступления главы государства Джо Байдена, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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При этом она отказалась комментировать произошедшее. «То, что мы видели прошлым вечером, — это неправильно, но я не буду вдаваться в это», — заявила она журналистам.

Подпись появилась внизу экрана. Она гласила: «Воображаемый диктатор выступает в Белом доме после ареста своего политического соперника». В это время на одной половине видео можно было наблюдать Джо Байдена, а на другой – бывшего американского лидера Дональда Трампа, который выступал после предъявления ему в суде Майами обвинений.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев заявил, что Байден рассчитывает затянуть судебный процесс против Трампа на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию экс-главе Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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