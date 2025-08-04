В Госдуме предупредили Трампа об угрозе изоляции из-за давления на партнеров

Попытки президента США Дональда Трампа заставить другие страны, в том числе Индию, оказывать давление на Россию могут привести к изоляции Вашингтона. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, у США есть два сценария: либо учитывать интересы других государств, либо продолжать давление, рискуя усугубить международную изоляцию.

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Новиков отметил, что многие страны, включая Индию, не готовы жертвовать собственным экономическим развитием ради политических требований Белого дома.

Ранее Дональд Трамп обвинил Индию в фактическом финансировании российской армии из-за закупок российской нефти. Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди дал понять, что намерен сохранить поставки и сосредоточиться на поддержке внутреннего производств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ГосдумаДональд Трамп

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