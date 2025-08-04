В Госдуме предупредили Трампа об угрозе изоляции из-за давления на партнеров
Попытки президента США Дональда Трампа заставить другие страны, в том числе Индию, оказывать давление на Россию могут привести к изоляции Вашингтона. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии «Газете.Ru».
По его словам, у США есть два сценария: либо учитывать интересы других государств, либо продолжать давление, рискуя усугубить международную изоляцию.
Новиков отметил, что многие страны, включая Индию, не готовы жертвовать собственным экономическим развитием ради политических требований Белого дома.
Ранее Дональд Трамп обвинил Индию в фактическом финансировании российской армии из-за закупок российской нефти. Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди дал понять, что намерен сохранить поставки и сосредоточиться на поддержке внутреннего производств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru