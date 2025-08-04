В Госдуме предупредили Трампа об угрозе изоляции из-за давления на партнеров

Попытки президента США Дональда Трампа заставить другие страны, в том числе Индию, оказывать давление на Россию могут привести к изоляции Вашингтона. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, у США есть два сценария: либо учитывать интересы других государств, либо продолжать давление, рискуя усугубить международную изоляцию.