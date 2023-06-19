В Госдуме предрекли повторение украинского сценария в Молдавии
Руководство Молдавии, запрещая оппозиционные силы, повторяет путь Украины. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишет РИА Новости.
«Молдавия стремительно повторяет украинский путь по превращению страны в Антироссию», - констатировал парламентарий.
Он отметил, что с приходом к власти Майи Санду в Молдавии начались репрессии против политиков, выступающих за сближение с Россией. Депутат напомнил о домашнем аресте экс-президента Игоря Додона.
Конституционный суд Молдавии 19 июня признал партию «Шор» неконституционной. Представляющие ее депутаты останутся в парламенте, но не смогут присоединиться к другим силам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru