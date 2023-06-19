В Госдуме предрекли повторение украинского сценария в Молдавии

«Молдавия стремительно повторяет украинский путь по превращению страны в Антироссию», - констатировал парламентарий.

Он отметил, что с приходом к власти Майи Санду в Молдавии начались репрессии против политиков, выступающих за сближение с Россией. Депутат напомнил о домашнем аресте экс-президента Игоря Додона.

Конституционный суд Молдавии 19 июня признал партию «Шор» неконституционной. Представляющие ее депутаты останутся в парламенте, но не смогут присоединиться к другим силам, передает «Радиоточка НСН».

