В Госдуме предложили запретить розыгрыш грин-карт в России

В Госдуме считают, что в России необходимо запретить проведение американской лотереи грин-карт. В международный комитет нижней палаты парламента заявили, что таким может стать ответ Москвы на недопуск Соединенными Штатами российской делегации для участия в 74-й Генассамблее ООН, пишут «Известия».

Зампредседателя думского комитета Алексей Чепа заявил, что России не стоит оставлять подобные действия США без ответа, отмечает Ura.ru.

Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН объяснил невыдачу виз россиянам не более чем американским бюрократизмом.

