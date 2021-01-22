В Госдуме предложили запретить иностранным агентам устраивать публичные мероприятия

Фёдоров просит дать оценку своему предложению о включении в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иностранного агента, должностных лиц — представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, физических лиц, включённых в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов на этой неделе предложил запретить пожертвования политическим партиям от физических лиц, признанных иноагентами, сообщает РЕН ТВ.

