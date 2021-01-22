В Госдуме предложили запретить иностранным агентам устраивать публичные мероприятия
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением ограничить право иностранных агентов выступать в качестве организаторов публичных мероприятий. Обращение направлено на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что сейчас законодательство запрещает ряду лиц выступать в качестве организаторов публичных мероприятий, однако об иностранных агентах ничего не говорится.
Фёдоров просит дать оценку своему предложению о включении в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иностранного агента, должностных лиц — представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, физических лиц, включённых в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов на этой неделе предложил запретить пожертвования политическим партиям от физических лиц, признанных иноагентами, сообщает РЕН ТВ.
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