В Госдуме предложили выдворять иностранцев из страны за участие в незаконных акциях
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил выдворять за пределы России иностранцев, которые были задержаны на несанкционированных акциях. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает RT.
Фёдоров пояснил, что недавно прошедших в Москве акциях среди задержанных были в том числе иностранные граждане. Как и россиянам, за нарушения им грозит штраф, обязательные работы или арест.
Однако депутат полагает, что иностранцы пытаются таким образом влиять на политическую обстановку в чужой для них стране, где у них нет избирательных прав.
Согласно закону, выдворенные иностранцы не имеет права посещать Россию на протяжении пяти лет.
Ранее официальный представитель МИД РФ Марии Захарова заявила, что НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения.
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