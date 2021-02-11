В Госдуме предложили выдворять иностранцев из страны за участие в незаконных акциях

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил выдворять за пределы России иностранцев, которые были задержаны на несанкционированных акциях. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Фёдоров пояснил, что недавно прошедших в Москве акциях среди задержанных были в том числе иностранные граждане. Как и россиянам, за нарушения им грозит штраф, обязательные работы или арест.