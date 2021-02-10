МИД РФ: НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России

НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения, приводит РИА Новости слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, власти стран Запада поддерживают распространение фейковых новостей через соцсети, а IT-компании продвигают информацию с призывами к несанкционированным акциям в России, тем самым вмешиваясь во внутренние дела страны.

Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов

Во вторник министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции одновременно объявили, что высылают по одному российскому дипломату из каждой страны в ответ на высылку своих дипломатов из России, обвинённых Москвой в участии в несогласованных акциях протеста. При этом ранее несколько европейских стран высылали российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Россия отвечала зеркально.

Несмотря на это, политическая изоляция России не грозит, заявил в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Акции протеста прошли в России после ареста российского оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЕвросоюзМИД РФМария Захарова
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