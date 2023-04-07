Twitter возобновил показ аккаунтов госорганов РФ в поиске

Социальная сеть Twitter (заблокирована на территории России) вновь начала выдавать в поиске аккаунты государственных органов РФ.

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В поиске соцсети вновь доступны страницы Кремля, Министерства иностранных дел России, Минобороны и других ведомств, а также посольств РФ.

Газета The Daily Telegraph связала снятие ограничений с приобретением соцсети бизнесменом Илоном Маском. В аккаунте предпринимателя нет комментариев по этому вопросу.

Twitter в апреле 2022 года сообщил, что перестал предлагать пользователям посты от аккаунтов госорганов России.

Соцсеть ранее поменяла свой логотип голубой птички на символ криптовалюты Dogecoin, передает «Радиоточка НСН».

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