Twitter возобновил показ аккаунтов госорганов РФ в поиске

В поиске соцсети вновь доступны страницы Кремля, Министерства иностранных дел России, Минобороны и других ведомств, а также посольств РФ.

Газета The Daily Telegraph связала снятие ограничений с приобретением соцсети бизнесменом Илоном Маском. В аккаунте предпринимателя нет комментариев по этому вопросу.

Twitter в апреле 2022 года сообщил, что перестал предлагать пользователям посты от аккаунтов госорганов России.

Соцсеть ранее поменяла свой логотип голубой птички на символ криптовалюты Dogecoin, передает «Радиоточка НСН».

