Трамп: США могут повторить судьбу СССР

США рискуют повторить судьбу СССР, считает бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом политик заявил во время своего выступления в Вашингтоне.

Трамп: США поставлены на колени

По словам экс-главы государства, несмотря на «огромные внешние опасности», самая большая угроза США — «нездоровые и злые люди внутри». Одной из таких фигур Трамп назвал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, отмечает Газета.ру.

Также бывший президент подчеркнул, что продолжит заниматься политической деятельностью, пишет «Свободная пресса». Трамп заявил, что делает это для Соединенных Штатов.

«Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», — цитирует политика ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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