В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
В Комитете Госдумы по обороне предложили отправлять на военную службу по контракту выпускников школ, которых призывают в армию, сообщает ряд СМИ.
Соответствующие поправки в закон о воинской службе будут рассмотрены уже 28 июня. Инициатива касается мужчин со средним образованием, которые не зачислены в запас и подлежат призыву. Заключить контракт смогут только лица, достигшие 18 лет.
Сейчас отправиться на контрактную службу могут молодые люди, получившее среднеспециальное или высшее образование, и иностранцы, которые законно находятся на территории России.
Ранее в Госдуме предложили отменить верхний возрастной предел на заключение первого военного контракта.
В связи с этим экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, даже если еще несколько тысяч человек поедут на Украину, ситуация в пользу России не поменяется.
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