В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ

В Комитете Госдумы по обороне предложили отправлять на военную службу по контракту выпускников школ, которых призывают в армию, сообщает ряд СМИ.

Соответствующие поправки в закон о воинской службе будут рассмотрены уже 28 июня. Инициатива касается мужчин со средним образованием, которые не зачислены в запас и подлежат призыву. Заключить контракт смогут только лица, достигшие 18 лет.