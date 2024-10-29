Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания
Президент РФ Владимир Путин провёл тренировку сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, принципиальная позиция Россия заключается в том, что применение ядерного оружия - это «исключительная мера обеспечения безопасности государства».
«Именно «ядерная триада» продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности... позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет», - заключил глава государства.
Он добавил, что в ходе тренировки будут отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.
Ранее Путин предложил внести «ряд уточнений» в ядерную доктрину России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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