Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Президент РФ Владимир Путин провёл тренировку сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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По его словам, принципиальная позиция Россия заключается в том, что применение ядерного оружия - это «исключительная мера обеспечения безопасности государства».

«Именно «ядерная триада» продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности... позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет», - заключил глава государства.

Он добавил, что в ходе тренировки будут отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.

Ранее Путин предложил внести «ряд уточнений» в ядерную доктрину России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВоенные УченияВладимир Путин

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