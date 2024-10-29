Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

По его словам, принципиальная позиция Россия заключается в том, что применение ядерного оружия - это «исключительная мера обеспечения безопасности государства».

«Именно «ядерная триада» продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности... позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет», - заключил глава государства.

Он добавил, что в ходе тренировки будут отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.

Ранее Путин предложил внести «ряд уточнений» в ядерную доктрину России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».