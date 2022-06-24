В Госдуме предложили переименовать День окончания Второй мировой в День Победы над Японией
Законопроект о переименовании Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны внесен в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Проект, внесенный группой депутатов и сенаторов, предлагает изменить наименование дня воинской славы в связи с «беспрецедентной для современных российско-японских отношений» недружественной кампанией Токио против Москвы.
«Полагаем, что указанная дата прочно закрепилась в отечественной истории и общественном сознании не только как День окончания Второй мировой войны, но и День Победы над милитаристской Японией. При этом законопроектом не предлагается введение нового дня воинской славы, а лишь уточняется существующее наименование. <...> Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости», — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее Госдума отклонила подобную инициативу, внесенную депутатами от КПРФ. Во вторник нижняя палата парламента проголосовала против принятия законопроекта о переименовании 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией - окончание Второй мировой войны. В думском комитете по обороне подчеркнули, что документ «с учетом сложившейся военно-политической обстановки» нуждается в дополнительном обсуждении.
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