Песков признался, что грустит из-за распада СССР
Распад СССР был неприятным моментом истории страны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, название ледового шоу его супруги Татьяны Навки «Лебединое озеро» рождает в его душе грустные ассоциации. «Я отношусь к тому поколению, у которого "Лебединое озеро" ассоциируется с неприятными моментами нашей истории», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, именно этот балет показывали по телевидению во время августовского путча 1991 года. Само же шоу Пескову очень нравится.
Напомним, балет на льду «Лебединое озеро» будет показан в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января. Новое прочтение произведения Петра Чайковского представит команда олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки NAVKA.SHOW. Зрителей ждет симбиоз фигурного катания и высоких технологий на одной сцене.
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