В Госдуме предложили ограничить срок аренды жилья мигрантам
ЛДПР направила кабмину России пакет законопроектов, обязывающих предоставлять жильё мигрантам только по договору и устанавливающих максимальный срок аренды в один год, сообщил в Telegram лидер партии Леонид Слуцкий.
«Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам», - заявил депутат.
По словам парламентария, в приёмную ЛДПР поступает большое количество жалоб граждан на поведение иностранных арендаторов жилья. Слуцкий отметил, что только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, за организацию нелегальной миграции будут конфисковывать имущество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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