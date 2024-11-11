В Госдуме предложили ограничить срок аренды жилья мигрантам

ЛДПР направила кабмину России пакет законопроектов, обязывающих предоставлять жильё мигрантам только по договору и устанавливающих максимальный срок аренды в один год, сообщил в Telegram лидер партии Леонид Слуцкий.

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«Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам», - заявил депутат.

По словам парламентария, в приёмную ЛДПР поступает большое количество жалоб граждан на поведение иностранных арендаторов жилья. Слуцкий отметил, что только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, за организацию нелегальной миграции будут конфисковывать имущество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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